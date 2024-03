"Di cosa è fatta la speranza" alla Scuola Sant’Anna

Sarà presentato presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, sabato alle 17,30, il romanzo di Emmanuel Exitu "Di cosa è fatta la speranza" (Bompiani, 2023). L’iniziativa, promossa all’interno del seminario "Riflessioni sulla cura della persona: il fine vita", è proposta dal Centro Interdisciplinare Health Science della Scuola Sant’Anna in collaborazione con il Centro Culturale San Ranieri. Il libro ripercorre la storia di Cicely Saunders, una donna dalla caparbietà visionaria che ha inventato le cure palliative e innovato la terapia del dolore con ricerche e procedure rivoluzionarie, tuttora considerate dall’OMS il gold standard nel migliorare la qualità della vita dei malati. Infermiera, assistente sociale e poi medico, Cicely Saunders ha lottato tutta la vita per restituire dignità ai malati terminali, che fino agli anni ‘70 erano abbandonati dai medici perché "non c’è più niente da fare". Per lei, invece, c’era ancora molto da fare. E, contro la medicina ufficiale di allora, guidata dalla fede e dal suo spirito scientifico realizzò il miracolo di unire l’amore per l’uomo e la passione per la medicina fondando nel 1967 a Londra il primo hospice moderno. Alla presentazione del libro parteciperanno, oltre all’autore, la dott.ssa Costanza Galli (Direttrice U.O. Cure Palliative – USL Toscana Nord Ovest), e il dott. Marco Maltoni (Direttore U.O. Cure Palliative AUSL Romagna). L’incontro sarà aperto dal prof. Michele Emdin, Direttore del Centro Interdisciplinare Health Science, e verrà concluso dal dott. Giuseppe Meucci, della Fondazione Casa Cardinal Maffi.