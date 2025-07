Devitalia assume programmatori. I profili richiesti

La pisana Devitalia, attiva da anni nel settore delle telecomunicazioni e delle soluzioni software integrate, annuncia l’apertura di nuove posizioni lavorative dedicate a professionisti del mondo IT. L’azienda è attualmente alla ricerca di uno sviluppatore full stack senior e di due sviluppatori junior da inserire stabilmente nel proprio team tecnico. Le figure selezionate si occuperanno dello sviluppo e della manutenzione di soluzioni software multipiattaforma, tra cui applicazioni web, mobile, backend e Api, oltre alla gestione di sistemi legacy. Il lavoro si svolgerà esclusivamente in sede, con limitata possibilità di operare da remoto (massimo 10%, su approvazione).

Le competenze richieste coprono le principali tecnologie del settore: per il frontend sono richieste conoscenze di HTML, CSS, JavaScript e dei framework più diffusi come React o Vue.js; per il backend, esperienza con ambienti Linux, scripting Bash, server web Apache o Nginx, e linguaggi come PHP (Laravel), Node.js o Python. È gradita la conoscenza di database relazionali e NoSQL come MySQL, MongoDB e Redis, così come competenze base in ambito mobile (Flutter o app native). L’uso di strumenti come Git, Visual Studio Code e piattaforme di AI coding è considerato un plus, così come la capacità di documentare processi tecnici e API. Si richiede la conoscenza fluente dell’italiano e una buona padronanza dell’inglese tecnico.

Per la posizione senior si richiedono almeno cinque anni di esperienza, autonomia nella gestione di progetti, familiarità con software legacy in ASP e capacità di affiancare profili junior. Il contratto previsto è a tempo indeterminato. Per i junior sono ammessi candidati con esperienza da 0 a 2 anni, con buona base teorica e forte predisposizione alla formazione; il contratto sarà definito in base all’esperienza, con possibilità di stabilizzazione.

Devitalia offre l’opportunità di entrare a far parte di un’azienda solida, fortemente radicata sul territorio, ma allo stesso tempo dinamica e in crescita, dove i progetti ad alto impatto si affiancano a un ambiente tecnico stimolante, orientato alla formazione continua e alla collaborazione. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum aggiornato via email all’indirizzo [email protected], specificando nell’oggetto “Candidatura Full Stack Developer – “. I colloqui si svolgeranno esclusivamente in presenza nella sede di via del Mare 31, a Migliarino Pisano.