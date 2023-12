"Detti e contraddetti", Nardi presenta il suo libro

Con la pubblicazione del libro "Detti e contraddetti. Proverbi perfetti" l’editore Pacini propone ai lettori l’ennesima, colta pubblicazione di Giovanni Nardi. Caposervizio per quasi trent’anni della redazione pisana de La Nazione, poi responsabile delle pagine culturali dello stesso giornale, Nardi si è dedicato in maniera sempre più frequente e con immutata dedizione a una pubblicistica di grande interesse, aderente allo spessore culturale del personaggio. Se resta tutt’oggi fondamentale, per capire il ‘68 a Pisa e quegli anni così ‘caldi’, il libro "L’immaginazione e il potere" scritto per Nistri Lischi nel 1983, neppure delle opere che si sono succedute (da "Tiziano Terzani" a "Libertà di parole", per citarne solodue) niente può essere trascurato. Anche con quest’ultimo libro la genesi letteraria, la ‘lezione’ di costume, che giunge dagli 80 proverbi selezionati pesca nella memoria del lettore moltiplicandone le emozioni ma anche fornendogli autentiche lezioni di vivere quotidiano. Gli ottanta proverbi, che spaziano nella loro interpretazione dal colto al popolare, sono raccolti secondo le lettere dell’alfabeto. L’ultimo proverbio, quindi alla lettera ”zeta”, ha in sé una particolare, drammatica attualità: “Agli zoppi grucciate”. Come dire “chi resta indietro dovrà sempre soccombere”. Si può forse sostenere qualcosa di diverso? Il libro sarà presentato nella sala centrale della Domus Mazziniana venerdì 22 alle 17. Sono previsti interventi di Fabrizio Franceschini e Athos Bigongiali mentre Paolo Giannarelli, con la lettura di alcuni passi del libro, coglierà le suggestioni di quest’ultima opera di Giovanni Nardi.