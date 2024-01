Des Demonmirail: il “Plinsky” parla cèco

Premio “Plinsky”: ha vinto il favorito. Con in sella Jozeph Bartos il cavallo della repubblica ceca Des Demonmirail ha battuto Kid Tango e si avvia ad essere protagonista il 12 febbraio nel premio “Neni da Zara”, corsa di Gruppo III. Gian Maria Travagli e il figlio Davide – il primo fu il trainer l’altro fantino di Plinsky - hanno premiato proprietario e fantino del vincitore. Nelle altre due corse in ostacoli del pomeriggio, entrambe sulle siepi, ancora due successi di Jozeph Bartos in sella a Tonk e BlackStar anche se Tonk era allenato (finalmente) da un allenatore italiano, cioè Raffaele Romano. Fra le corse in piano la prova di maggiore interesse era il premio “Ennio Rinaldi”, una maiden con nove cavalli al via (in mattinata il ritiro di Un Passo da Te) sulla distanza dei 1200 metri. Favori del pronostico per Nunu (D. Di Tocco) che non ha deluso i suoi supporters battendo Shape of My Hearth. Endo Botti, allenatore del cavallo vincitore, è stato premiato da Sandra e Nando Rinaldi. Molto numerose le due corse “a vendere” con 12 al via in quella riservata ai puledri e addirittura 13 in quella per anziani.

Entrambe erano sulla distanza dei 1500 metri. Il premio “Monastero” è stato vinto dalla favorita Hidden Message che ha visto il ritorno al successo di Fabio Branca mentre il premio “La Palazzina” (disputato quando il sole era calato e la temperatura puntava al basso) è stato vinto da Red Bourbon (M.Arras) in stretta foto su Sliding Woman che la carta indicava come imbattibile.

Nessuno dei due vincitori è stato acquistato. Si torna a correre domenica con un ricco programma nel quale spiccano i premi “Scuola Italiana di Mascalcia”, “Roberto e Armando Renzoni”, “Ersilio Verricelli”, “Massimiliano Losi”.