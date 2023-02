Ha rimediato tre denunce in venti giorni. Così un 27enne pisano è stato raggiunto dall’"Avviso orale del Questore". In parallelo all’ azione penale che seguirà a questi furti, infatti, il Questore – in quanto Autorità deputata alla adozione di misure di prevenzione a fini di controllo sociale –, ha inteso emanare ravvedendone i motivi la misura di prevenzione in questione. Si tratta di un provvedimento monitorio che avvisa il soggetto, ritenuto in base ai suoi precedenti e alla sua condotta di vita socialmente pericoloso, di cambiare condotta e rispettare la legge; in caso contrario, potrà essere proposto per la misura di prevenzione ben più incisiva fra cui il carcere o gli arresti domiciliari.