"Denuncia per danno erariale e richiesta di risarcimento"

"Pretendere da Apes tutta la documentazione riguardo i collaudi e la verifica sui materiali utilizzati. Di pretendere dal Comune una commissione d’inchiesta sugli appalti al ribasso nell’edilizia popolare che stanno causando enormi disagi nel mentre i promotori di quei progetti fanno carriera in politica e nelle varie società e consorzi". E ancora "dare mandato ai legali del comitato di procedere per danno erariale e richiesta di risarcimento per i numerosi disagi che gli abitanti di Sant’Ermete stanno pagando". è quanto chiede l’assemblea del comitato di quartiere alla luce del crollo di intonaco e rasante del cappotto del lato destro dell’edificio di via Emilia 242. "Il crollo del cappotto è una tragedia annunciata che solo per puro caso non ha investito persone che solitamente transitano in quel luogo: i vigili del fuoco hanno transennato tutta l’area del blocco dei 39 alloggi per effettuare rilievi sulle altre pareti. Le cause del cedimento - continua il Comitato sono evidentemente il frutto dell’assenza di controlli sui lavori effettuati dall’azienda, che è stata rimossa da Apes dall’appalto nel febbraio 2022 dopo che gli abitanti del quartiere avevano iniziato una mobilitazione contro l’abbandono del cantiere avviato nel 2018 per la costruzione dell’edificio gemello dei 33 alloggi". Il Comitato insiste a chiedere un cambio di passo nella gestione degli alloggi Erp perché "il crollo dl 25 ottobre indica con chiarezza la distanza che esiste tra gli impegni assunti su carta e la realtà e se non cambia questo sistema fatto di appalti al ribasso e mancanza di potere decisionale tra gli inquilini delle case popolari sui tempi, sui costi, sui lavori da eseguire: ogni rassicurazione portata avanti dalle istituzioni suona oggi come una presa in giro". Da qui la decisione dell’assemblea dei residenti dell’edificio danneggiato di organizzare la sospensione del pagamento del canone dell’affitto fin quando verrà dimostrata l’abitabilità di alloggi ed edifici". Chiedono al Comune "una commissione d’inchiesta sugli appalti al ribasso nell’edilizia popolare". Ma soprattutto i residenti hanno dato mandato "ai legali del comitato di procedere per danno erariale e richiesta di risarcimento per i numerosi disagi che gli abitanti di Sant’Ermete stanno pagando e di organizzare la sospensione del pagamento del canone dell’affitto fino a che non verrà dimostrata l’abitabilità degli alloggi e degli edifici".