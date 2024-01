Delitto Capovani e keu. Le inchieste principali

PISA

Fra le grandi inchieste sul territorio pisano, citate all’apertura dell’anno giudiziario a Firenze, c’è il delitto Barbara Capovani. Un omicidio che ha destato particolare impressione nell’opinione pubblica: nell’aprile dello scorso anno all’interno dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, nei pressi del padiglione di psichiatria, la dottoressa venne aggredita brutalmente da parte di un soggetto che, dopo averla attesa all’uscita, la colpì con inaudita violenza, dandosi alla fuga. Un caso che è già davanti alla corte d’assise – all’esito delle imponenti e rapide indagini della procura – con imputato Gianluca Paul Seung, ritenuto l’assassino della psichiatra verso la quale il 32enne aveva accumulato odio per averlo ricoverato e contenuto quattro anni prima.

Altra inmchiesta che resta al centro dell’attenzione è quella Keu, citata dalla relazione del procuratore generale della corte d’appello di Firenze Ettore Squillace Greco alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il quale ha sottolineato che "la gravità dei fatti contestati emerge anche da preoccupanti risultati delle analisi delle acque di falda che risultano essere state a contatto con tali rifiuti". La procura, ha ricordato, ha chiesto il rinvio a giudizio, per 24 soggetti fra politici, dirigenti di enti e "imprenditori ritenuti collegati ad una cosca di ndrangheta e sei aziende", contestando a vario titolo i reati di associazione a delinquere finalizzata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e l’inquinamento ambientale, corruzione anche in materia elettorale, indebita erogazione di fondi pubblici ai danni della pubblica amministrazione, falso e impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari.

Sarebbe emersa - si legge nella relazione - "una prassi abusiva particolarmente pericolosa e dannosa per l’ambiente, ovverosia quella di declassificare i rifiuti pericolosi e le ceneri dei fanghi di depurazione contaminati, facendoli figurare come rifiuti recuperabili nella lavorazione di materiali inerti per l’edilizia, così da consentire un occultamento dei rifiuti più inquinanti provenienti dal comparto conciario e dal comparto orafo e causare anche gravi eventi di inquinamento ambientale". I rifiuti, secondo la procura, sono stati "ceduti a terzi ignari e utilizzati come materie prime in terreni agricoli, in fondazioni per attività edilizie, in ripristini ambientali, in opere infrastrutturali.

C. B.