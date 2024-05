Delfino Giovani I premiati

Grande successo ha riscosso la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso "Il Delfino Giovani" svoltasi al Grand Hotel Golf di Tirrenia presenti i premiati, i loro genitori, gli insegnanti, la giuria ma anche un folto pubblico di curiosi. Laboriosa la scelta dei testi da premiare nelle varie sezioni per l’alto livello degli elaborati. Scuole primarie - Racconto tema libero – Primi classificati ex aequo: Vera Vitiello ("Il gabbiano Giovy") ed Elena Buoni ("Il gabbiano Bobby"); Poesia classica tema libero: Ludovica Benedetti ("Sento la primavera arrivare"); Poesia classica tema mare: Matilde Marrapese ("Il mare"). Menzione speciale migliore poesia di gruppo: Samanta Bonilla Pino, Carol Cosentino, Isabel Fusser, Nicolas Iacopini, Sara Nesimoska, Luciano Perri ("Il viaggio del delfino") - Menzione speciale, migliore poesia/canzone rap: Classi 5^ A e 5^ B scuola primaria Genovesi ("Il mare da amare"); Poesia nascosta e visiva: Lavoro di classe della scuola primaria Viviani ("Il retone di Marina") Scuole secondarie di 1° grado - Racconto a tema ‘’Un ricordo indimenticabile": Silvia La Rocca ("Un viaggio indimenticabile"); Racconto a tema "Il mio rapporto con il mare’’: Luca Sbrana ("La vista dagli scogli"); Poesia classica tema libero: Livia Cataldi ("Marocco"); Poesia classica tema mare: Davide Rizziello ("Sogno d’estate"); Poesia nascosta e visiva tema libero: Ludovica Arleo ("Al posto del cuore"; Poesia visiva a tema libero: Ludovica Arleo "Al posto del cuore"; Poesia nascosta e visiva tema mare: Evita Vitiello ("Il nostro mare"). - La giuria ha indicato anche i secondi e i terzi classificati oltre alle altre menzioni speciali. Tutti i risultati completi sono contenuti nel volume che l’organizzazione ha fatto stampare per celebrare questa edizione del Delfino Giovani. Particolare cura ha giuria ha posto nelle motivazioni ai vari premi. Molto suggestiva la premiazione della classe V A e B della scuola Gamerra dopo la quale gli alunni hanno cantato una canzone Rap di Classe accompagnati alla pianola dalla loro insegnante Cristiana Barsotti. Luigi Zucchelli, presidente della Pro Loco Litorale Pisano che ha curato l’intera oganizzazione della manifestazione, ha ricordato che il premio "Il Delfino Giovani" era inserito come primo evento di Marenia 2024, ha ricordato che alla riuscita della kermesse letteraria hanno contribuito Confcommercio, l’associazione 50&Più, Automobil Club, Cosmopolitan Hotels Group, Golf Club Tirrenia, Banca Fideuram. Fra i presenti, Federico Pieragnoli di Confcommercio Pisa, Rita Carriaggio per i Consulenti Fideuram e Francesco Voltini per il Cosmopolitan Hotels Group. La giuria, chiamata a un lavoro tanto impegnativo, era composta da Silvia Marini (presidente), Marina Bertelli, Letizia Gagliardi, Franca Masi, Laura Orlandini, Michela Palla, Patrizia Pippi, Iole Spadea, Francesca Zucchelli. Sempre appropriate e puntuali le motivazioni sui lavori dei concorrenti, Al termine dell’incontro l’assessore Riccardo Buscemi del Comune di Pisa ho premiato la giuria e i componenti di un’organizzazione tanto onerosa ma ben riuscita.