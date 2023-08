Del Giudice: Bagarre Ideologica a Cascinaprosegue

CASCINA

Prosegue la polemica riguardo il mercato di Cascina. All’origine dello stop al tavolo di concertazione c’è la richiesta dei rappresentanti di Confcommercio di vedere una documentazione formale che attesti la presenza di Claudio del Sarto e Mirco Sbrolli in rappresentanza di Confesercenti. L’assessora al commercio cascinese Bice del Giudice replica alle affermazioni di Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa: "Leggo le parole di Pieragnoli, con la benevolenza dovuta a chi non è nuovo ad uscite scomposte e comunque senza stupore, in considerazione della relativa propensione all’uso di toni e metodi che non mi appartengono. A noi i fatti, ad altri le polemiche e le sterili strumentalizzazioni ideologiche". L’assessora fa un riepilogo dell’ultimo tavolo di concertazione: "Giovarruscio (Confcommercio Pisa) ha contestato la legittimazione dei rappresentanti di Del Sarto e Sbrolli, a partecipare al tavolo di concertazione, e quindi la regolarità della riunione. L’assoluta rigidità dei rappresentanti di Confcommercio Pisa mi ha imposto di chiudere la riunione". Infine, Del Giudice respinge al mittente l’attacco personale: "Un confronto su queste molteplici questioni sarebbe stato più utile di una bagarre ideologica. Se ‘non avere senso delle istituzioni’ significa avere senso di responsabilità e di rispetto per gli interessi di tutti gli operatori economici, pur nel rispetto delle norme, se significa non avere bisogno di palcoscenici gratuiti, non aver bisogno di dare sfogo a malumori sopiti, se significa rispettare il lavoro degli uffici e applicare le norme, sono ben lieta di non averne".

Giulia De Ieso