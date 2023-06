Degustazioni, politica e prospettive

Il format televisivo nel giardino storico della città prosegue con i prossimi appuntamenti tra politica, vino e prospettive sul futuro del nostro territorio.

Lunedì 12 giugno alle 18.30 ospite dello Scotto Festival & Pisaniana sarà Pierferdinando Casini con C’era una volta la politica, un viaggio nella storia della politica nazionale. Modera Carlotta Romualdi. Mentre martedì 13 giugno, sempre alle 18.30, l’attesissimo appuntamento con I Pisani Più Schietti allo Scotto: "Tutti i colori del Sangiovese", la degustazione delle eccellenze del nostro territorio a cura di Fisar. Modera Elisa Bani, l’evento è a numero chiuso (massimo 150 posti) ed è necessaria la prenotazione. La kermesse nella splendida cornice del Giardino Scotto si concluderà mercoledì 14 giugno, sempre alle 18.30, con l’incontro "Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo" moderato da Carlotta Romualdi.

Un evento con il format di dibattito per parlare delle prospettive future dell’area pisana e che per l’occasione vedrà riuniti nel salotto verde della città gli amministratori locali Michele Conti, sindaco di Pisa, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano, Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano e Matteo Ferrucci, sindaco Vicopisano. Durante gli incontri ci sarà uno spazio librario a cura delle librerie Civico 14, Ghibellina e Fogola; il reportage fotografico è a cura di Nicola Gronchi ed Enrico Mangano. Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Ecco le indicazioni per le prenotazioni di martedì 13 giugno https:www.eventbrite.ite647348726467.