Degentrify Pisa "Caserma Artale stop cemento"

Degentrify Pisa. Una coprogettazione degli spazi della Caserma Artale organizzata da Una città in Comune e Unione Popolare in collaborazione con la Società dei territorialisti e delle territorialiste. Un progetto "partecipativo" che è partito ieri con il primo incontro negli spazi della Chiesa Valdese in via Derna, proprio di fronte all’ex caserma, per preparare "contributi da inviare all’amministrazione comunale per bloccare il piano di recupero del soggetto privato e proporre un progetto alternativo e diametralmente opposto", spiega Tiziana Nadalutti (Una città in Comune). "Un’iniziativa - aggiunge Nadalutti -, per riprogettare l’uso dell’ex Caserma Artale, che si è classificata prima di un bando finanziato dalla Rete Municipalista Europea (EMN – European Municipalist Network)". "Mentre la Giunta Conti stende tappeti rossi alla proposta speculativa avanzata dal privato, non facendo partecipazione, noi rilanciamo un confronto pubblico per elaborare un progetto completamente alternativo che parta dalle criticità e punti di forza dell’area, dai bisogni delle comunità che attraversano il quadrante centrale dove si trovano questi spazi (residenti, lavoratori, studenti) e da proposte puntuali per presentare un contributo strategico sull’ex Caserma Artale". L’idea è di ripensare l’uso degli spazi "in un’ottica di partecipazione della cittadinanza al processo propositivo che nulla ha a che vedere con decisioni calate dall’alto". "Siamo per il diritto all’abitare, la cultura e la qualità di vita - conclude Nadalutti - che dia respiro al centro con spazi verdi pubblici aperti alla cittadinanza e quindi con uno sguardo attento alla tutela ambientale, in un’ottica opposta a quella della gentrificazione e privatizzazione degli spazi pubblici che avvantaggia solo la rendita, cementifica la città e la rende inabitabile".

I.V.