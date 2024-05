Decreto salva-casa e pace edilizia. "Vedrete, è una grande opportunità per i piccoli proprietari e i tecnici"

Pisa, 29 maggio 2024 – Decreto Salva Casa, dopo l’intervista al presidente del collegio dei geometri di Pisa Giacomo Arrighi, che ieri, su La Nazione, definiva il testo votato venerdì come "mera propaganda", risponde sul tema l’onorevole leghista Edoardo Ziello che lo rilancia come "opportunità per milioni di fabbricati e migliaia di architetti, ingegneri e geometri".

Perché un’opportunità?

"La pace edilizia contenuta nel ‘Decreto Salva Casa’, voluto dal buonsenso liberale del ministro, Matteo Salvini, è un’opportunità per milioni di fabbricati e migliaia di ingegneri, architetti e geometri. Le nuove norme, infatti, interessano una gamma estesa di unità immobiliari. Si prevede l’abolizione della doppia conformità, aumenta le tolleranze costruttive, regolarizza le piccole difformità edilizie e consente nuovi lavori in edilizia libera".

A chi si rivolge il decreto?

"Dimostra di prestare molta attenzione ai piccoli proprietari di immobili. Grazie all’approvazione di queste nuove regole si saneranno le piccole difformità edilizie introdotte nelle abitazioni per necessità sempre funzionali a differenza di quanto sostiene la sinistra. Per nuove esigenze familiari o a causa dell’impossibilità di adeguarsi in corso d’opera a normative edilizie contorte e complicate. Delle volte frutto di una nefasta burocrazia tecnica ad opera di tecnocrati insediati nei gangli vitali delle pubbliche amministrazioni".

Ma è un condono?

"Finalmente si sburocratizzano i troppi passaggi tecnici funzionali all’ottenimento delle autorizzazioni edilizie al bisogno necessarie da parte degli uffici tecnici comunali che, in molti casi, sono in grado di stoppare qualsiasi buona intenzione di intervento e investimento. Si dice addio alla doppia conformità per la sanatoria, si liberalizza la manutenzione ordinaria, inserendoci interventi per l’installazione di pompe di calore, la rimozione di barriere architettoniche o realizzazione di vetrate e aumentano i criteri per il calcolo delle difformità".

Qual è l’obiettivo?

"Con l’introduzione di queste molteplici forme di regolarizzazione, molti cittadini e aziende cercheranno di attivare le nuove procedure volte a sanare le rispettive proprietà. Ciò permetterà un sicuro aumento della domanda di servizi che vanno dalla progettazione, alla consulenza alla certificazione da parte di ingegneri, architetti e geometri, senza contare le molte collaborazioni che si registreranno tra professionisti diversi come, ad esempio, architetto e ingegnere strutturista".

Il presidente dei geometri di Pisa definisce il testo fumoso e pericoloso, come risponde?

"Il testo che gira non è ancora quello definitivo che sarà, tra l’altro, ad oggetto di dialogo voluto dallo stesso Salvini con il Parlamento. Non c’è nessun rischio, ma grandi opportunità che si inseriscono nel rilancio economico della nazione".