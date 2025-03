Decoro: prosegue la pulizia e il recupero delle fontane

Pisa, 31 marzo 2025 – La cura della città passa anche attraverso la manutenzione specifica e mirata delle fontane pubbliche, sia quelle tradizionali in metallo e pressofusione che in muratura, marmo e travertino affidata con contratto di servizio a Pisamo. Alcune erano abbandonate da tantissimi anni e sono state recuperate e rese pienamente funzionanti. È il caso di quella ubicata dietro la palestra comunale di Oratoio. Una volta intercettato il tubo, è stato possibile rialimentarla e tinteggiarla per restituire l'opportuno decoro.

Fontanella montata anche nel giardino intitolato a Falcone e Borsellino, dietro la circoscrizione 4 di via Fratelli Antoni, nel quartiere di San Marco; riattivata inoltre la storica fontanella in via Montanelli, chiusa da decenni e simbolo del quartiere, riportante i colori della storica squadra del gioco del ponte.

Altro intervento importante in via Cattaneo, in prossimità dell'oratorio di San Bernardino. La fontana era completamente abbandonata. L'intervento ha previsto anche la pulizia dell'area circostante e il recupero della struttura tramite ditta specializzata. Sistemate anche l'area dove erano ancora presenti due vecchie fontane in ferro abbandonate in via delle Trincere, di fronte al parco recentemente intitolato a Raffaello Menasci. Là è stato realizzato un nuovo impianto, un collettore in acciaio inox dove sono state collegate tre fontanelle in ottone, che restituisce funzionalità e decoro a strutture che fanno parte dell'acquedotto Mediceo.

La stessa viene inoltre illuminata al fine di renderla fruibile anche nelle ore notturne. A breve l’illuminazione sarà anche installata alle fontanelle esistenti nell’area a verde di largo Gabriele Monasterio (inizio Via Garibaldi). Messa nuovamente in funzione e completamente pulita anche la fontana in piazza delle Vettovaglie. Le fontane funzionanti ricevono la manutenzione ordinaria e la pulizia delle strutture.