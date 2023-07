Decolla il progetto “Senzabarriere.app”: mappate 300 attività dal centro al litorale

Pisa, 6 luglio 2023 – Dal centro città al litorale, arrivano a 300 le attività commerciali, negozi, locali, bar, ristoranti e stabilimenti balneari coinvolti in un mese dal lancio di Senzabarriere.app, il progetto promosso dall'associazione Luccasenzabarriere ODV e sostenuto da Confcommercio Pisa e dal Comune di Pisa, con la collaborazione della Provincia di Pisa. I volontari di Luccasenzabarriere ODV insieme a 30 studenti e studentesse dell’IIS Galilei-Pacinotti hanno mappato i principali luoghi della città partendo dalle attività situate nelle principali piazze e strade del centro di Pisa e proseguendo negli stabilimenti del Litorale, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibile il territorio fotografando nel modo più preciso e dettagliato possibile l'inclusività dei luoghi pubblici di Pisa.

“Siamo davvero orgogliosi della sensibilità e della disponibilità dimostrata dai commercianti, titolari e gestori di attività verso questa nuova iniziativa pensata per rendere la città e il litorale sempre più accogliente” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Un progetto che abbiamo immediatamente deciso di sostenere per avere una panoramica della fruibilità dei luoghi pubblici e privati di Pisa e offrire informazioni immediate attraverso l’uso di una semplice applicazione. Anche i commercianti possono essere in questo modo protagonisti attivi di una città sempre più attenta al miglioramento di tutte quelle situazioni che ostacolano l'accesso alle persone con disabilità e contribuire a realizzare una 'guida delle possibilità' quanto più completa possibile, aggiornata e a portata di smartphone”.

“Siamo veramente soddisfatti dell'accoglienza e della disponibilità da parte delle attività e degli stabilimenti coinvolti, il bilancio è sicuramente positivo” le parole del presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua. “In sei settimane gli studenti formati per il progetto hanno mappato 300 attività per oltre 100 ore di lavoro, sia i negozi e locali del centro che gli stabilimenti balneari di Tirrenia e Calambrone coinvolti si sono rivelati per la maggior parte veramente accessibili, con ausili adeguati all'accoglienza delle persone con disabilità. Ringraziamo Confcommercio Pisa, l'Istituto Tecnico Economico Pacinotti indirizzo turistico, il Comune di Pisa e la Provincia di Pisa per il supporto e la disponibilità”.