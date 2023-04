Decine di furti sulle auto dei turisti Cinque arresti al campo di Coltano

Un’indagine lunga accompagnata da quasi 2mila pagine di carte, immagini, ricostruzioni. All’alba di ieri i carabinieri della Compagnia di Pisa (Nucleo operativo), in collaborazione con personale delle altre Compagnie del Comando provinciale, del Nucleo cinofili di San Rossore e del Nucleo elicotteri di Pisa, hanno arrestato cinque persone rom (quattro uomini e una donna, 27enne, sposata con uno dei 4 che hanno da 53 anni a 30) in esecuzione di un’ordinanza per la misura cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura (segue il caso il pm Egidio Celano), tutte ritenute responsabili – a vario titolo – di furto aggravato e ricettazione in concorso. Vittime i turisti negli anni del Covid, tra luglio 2020 e dicembre 2022.

Un’inchiesta a più tappe. A novembre 2020 la giovane coppia fu ricollegata all’indagine per 4 furti sulle auto avvenuti a ottobre. Ad agosto 2021 era stato denunciato per ricettazione un cittadino marocchino. I militari nella sua abitazione in via di Gagno avevano rinvenuto merce varia (pc portatili di più marche, tablet, fotocamere digitali, droni, cellulari, monili in oro, abbigliamento e accessori griffati) contenuta in 34 valigie e trolley. Merce risultata poi rubata in più occasioni in centro storico, vittime turisti per la maggior parte stranieri. Anche la giovane donna era stata denunciata in quell’ambito. Deferita, sempre nello stesso mese, per furto durante il quale furono caricate valigie di turisti in un’auto il cui guidatore poi scappò. Al termine dell’inseguimento, i militari controllarono la macchina, nel veicolo c’erano due donne, oltre alla refurtiva. Una delle due era la 27enne. Ad agosto 2022, i due erano stati sorpresi sempre dagli uiomini dell’Arma con valigie, soldi e altri effetti personali di una famiglia brasiliana. Trolley, borsette, zaini, denaro e gioielli per un valore di 20mila euro che furono restituiti. Gli ospiti, arrivati da Firenze erano diretti a La Spezia. Ma, prima, avevano fatto una tappa pisana con un giro alla Torre parcheggiando l’auto in via Diotisalvi, a pochi metri da piazza del Duomo. La giovane coppia in quel contesto era stata arrestata con l’accusa di aver forzato la loro auto e averla ripulita. I due, poi, secondo quanto ricostruito, avevano tentato la fuga fino all’Aurelia, dove erano stati fermati. Nel tragitto, però, avevano anche speronato una gazzella con la quale gli uomini dell’Arma avevano inseguito marito e moglie che, a bordo, avevano due figli, uno di 2 anni e una di appena 7 giorni. Per i carabinieri si tratterebbe di "un gruppo criminale" che compie i colpi con minori a bordo. Il modo. Rompevano i vetri delle vetture parcheggiate in zona Duomo e le ripulivano. Durante le indagini sono stati complessivamente accertati 33 furti (con altrettante auto danneggiate), dei quali 18 sono stati ricondotti a 38 vittime spagnole, tedesche, francesi, olandesi, statunitensi, venezuelane e colombiane. Il materiale è stato e sarà riconsegnato.

Antonia Casini