Daria Marchetti: "Vanni ct Azzurro?. Sfida entusiasmante. Siamo orgogliosi"

"La nomina di Vanni a commissario tecnico della nazionale è una soddisfazione per noi e una sfida entusiasmante per il futuro". Con queste parole Daria Marchetti, consigliera nazionale della Federazione Italiana Scherma e già dirigente di Pisascherma, ha commentato la decisione del consiglio federale di nominare Simone Vanni nuovo ct della nazionale di fioretto. Una notizia accolta con grande entusiasmo dal plurimedagliato club pisano, del quale proprio Vanni, insieme alla sorella Elisa, è fondatore. "A Simone ora andrà il compito di guidare una nazionale di altissimo livello con la quale costruire passo dopo passo il cammino verso Los Angeles, con uno sguardo al futuro e alle successive Olimpiadi".

Quale sarà, secondo lei, il contributo di Vanni? "Simone ha dimostrato di essere estremamente attento sia alla crescita del movimento giovanile che all’élite e, nonostante la giovane età, vanta un’esperienza molto importante nella nazionale paralimpica. Penso che possa dare lo sprint giusto alla squadra per una progettualità completa in tutti i settori del fioretto, dal maschile al femminile, dal giovanile all’assoluto. E aggiungo che sono molto contenta di questa decisione, sia a livello personale che come consiglio federale".

Simone Vanni è uno dei baluardi della scuola pisana. Come sta oggi il movimento? "Il club pisano ha una lunga storia di successi alle spalle che prosegue ancora oggi. Basti pensare ai recenti risultati del settore giovanile, come la vittoria di Matteo Iacomoni alla coppa del mondo under 20 di fioretto. E non solo...".

Dica. "Un’altra stella nascente del fioretto italiano è Irene Bertini, che si allena da noi ed è da poco uscita dall’under 20. Alle prime competizioni nella categoria assoluta sta già ottenendo grandi soddisfazioni come la conquista della finale a otto nella prova di coppa del mondo assoluta di Torino della scorsa settimana. Questi sono segnali importanti che ci dicono che il fioretto pisano è forte e preparato e che la direzione è quella giusta".

Prossimi appuntamenti per il Pisascherma? "Il 25 febbraio Matteo Iacomoni partirà per i campionati europei che si svolgeranno in Turchia. Sarà il primo appuntamento importante a livello internazionale, al quale sarò presente anche io come capo delegazione. E poi abbiamo una serie di qualifiche nazionali che speriamo di portare a casa".