Danti e la multa da pagare "Lo rifarei"

Alla fine è arrivata. Il segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario danti, ha ricevuto ieri l’ingiunzione di pagamento per la multa che gli fu elevata cinque anni fa dalla polizia municipale di Pisa per essersi seduto il 3 novembre 2018 sul sagrato di piazza dei Cavalieri disobbedendo a un’ordinanza comunale per contrastare, impiegando le idropulitrici, il degrado nel centro storico. "Fui multato perché mi opposi a un provvedimento inutile - dice danti - e oggi la situazione è perfino peggiorata. Io abito nella zona della stazione, ora trasformata in un autentico far west". Al leader toscano di Sinistra Italiana è stata recapitata l’ingiunzione per la multa non pagata: "Mi viene richiesto - racconta - il pagamento della multa di 100 euro più 15 euro di spese di spedizione e credo che ricorrerò al giudice di pace, per rivendicare le mie ragioni e difendere un atto di disobbedienza politica e civile. Rifarei quello che feci allora altre 100 volte". In passato Danti si era rivolto, senza fortuna, anche al Quirinale che però ha definito legittima l’ordinanza del sindaco Michele Conti. Resta però il dissenso politico contro quella misura: "I luoghi di una città si difendono in altro modo, non con gli slogan e la propaganda come era appunto l’azione delle idropulitrici e lo dimostra la situazione che Pisa sta vivendo anche in questi giorni, cinque anni dopo. Il problema della sicurezza resta tale e quale sul tappeto e quello che veniva imputato all’allora sindaco Filippeschi e al candidato sindaco Serfogli è ciò che possono verificare quotidianamente i pisani. Anzi la situazione è perfino peggiorata, con buona pace di chi pensava di risolvere il problema spruzzando un po’ d’acqua a terra, senza riempire di contenuti politici la sua azione contro il degrado".