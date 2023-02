Danni allo yacht della Marina Militare, "dragate subito il canale"

Pisa, 19 febbraio 2023 - Ci sarebbe da ridere, se la questione non fosse tremendamente seria. Prima di tutto il fatto: la ’regina del mare’, ovvero la Stella Maris, barca a vela della marina militare appena sottoposta a refit in uno dei cantieri della Darsena pisana ha danneggiato lo scafo nel braccio di mare che conduce al porto di Livorno per colpa di una "duna" creatasi sul fondale per i mancati dragaggi. La denuncia arriva direttamente dal presidente della Port Authority di Pisa, Salvatore Pisano, che lancia un appello a Regione Toscana e Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale perché "si intervenga in somma urgenza su un problema che, in pochi giorni, sta creando non pochi danni economici e di immagine all’area produttiva pisana, visto che ci sono anche due maxi yacht in attesa di entrare nel canale dei Navicelli". Il tratto in questione è un rettangolo di acqua di soli 150 metri per 30 in prossimità della Darsena Toscana, il tratto cioè compreso tra i quattro ponti mobili e le Porte Vinciane. Lì, stando ad una stima condotta dalla Port Authority, ci sono dune che fanno sì che il fondale non superi i due metri. "Ora la ‘Stella Maris -...