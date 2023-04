Danni per migliaia di euro al Solodonna per rubare pochi spiccioli in cassa

Uno squarcio nella saracinesca e una vetrata in frantumi. E’ questo il volto del negozio Manuela Guerrucci Solodonna in Borgo Largo all’indomani di un furto che ha fatto più danni che refurtiva. Il ladro si è introdotto nel negozio nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 5.15. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere del negozio sia esterne che interne.

Le registrazioni, acquisite dalla polizia per nella speranza di identificare il ladro, mostrano un uomo incappucciato in sella ad una bici volteggiare insistentemente nei pressi dello store nel cuore del centro storico, in quello che dovrebbe essere il salotto "buono" della città, trovandosi a pochi passi dai principali luoghi di interesse artistico e culturale di Pisa. Ad un certo punto, l’uomo ha parcheggiato la bicicletta davanti all’attività e attaccando poi con violenza la saracinesca nel tentativo di forarla, nel frattempo la telecamera esterna ha ripreso un passante dall’altro lato della strada con passo spedito nella direzione opposta. Poco dopo, il ladro, dopo aver squarciato la saracinesca, ha utilizzato il piede di porco per forzare la porta vetrata d’ingresso. L’infisso non ha resistito alla pressione e all’urto, tanto che una vetrata si è frantumata in mille pezzi cadendo a pioggia sull’uomo che a quel punto si è introdotto rapidamente nel negozio.

Nelle riprese si vede chiaramente il ladro correre verso il bancone e arraffare in pochi secondi il fondo cassa, meno di cento euro, per poi fuggire con il misero bottino allertato dal suono dell’allarme che è collegato con la centrale della polizia. Sul posto è giunta subito la volante della polizia. La titolare Manuela Guerrucci, allertata dalle forze dell’ordine, è corsa immediatamente sul posto per valutare le condizioni dell’attività.

La conta dei danni è salatissima per Guerrucci: "Si contano danni per un minimo di 7mila euro e un massimo di circa 10mila euro", dice rassegnata. "Come è possibile che nessuno è stato allertato dal forte rumore? Mi sembra impossibile", aggiunge. "Ormai viviamo una condizione di assoluta insicurezza e siamo molto preoccupati per le nostre attività - conclude Guerrucci -. Sono episodi che senza dubbio pesano ancor più sulle tasche dei piccoli commercianti che in questo momento stanno facendo fatica a ripartire dopo il colpo inferto prima dalla pandemia e poi dalla crisi innescata dalla guerra in Ucraina".

I.V.