Danni alla cella e alla Volante E’ stato arrestato

Controlli interforze coordinati dalla questura a cui hanno partecipato pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma, della Guardia di Finanza e della polizia municipale, un 20enne senegalese, regolarmente residente a Pisa in zona porta Fiorentina, che da un controllo approfondito in è risultato essere un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato per evasione e portato nella cella di sicurezza ella Questura. Ieri la direttissima in Tribunale. L’arrestato è stato anche denunciato per oltraggio, resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato, durante l’arresto ha minacciato gli agenti e danneggiato l’auto della polizia durante il trasferimento in Questura. In serata ha danneggiato la camera di sicurezza e le suppellettili, tanto. Chiamato il 118.