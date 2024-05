Danneggia macchinetta. Arrestato

Oltre 1500 persone controllate (1559), tre persone arrestate, 2 indagati e 5 sanzioni elevate, nelle ultime 24 ore; sono stati ispezionati 40 siti ferroviari da 145 operatori della Polizia ferroviaria nelle stazioni della Toscana: questo il bilancio dei controlli effettuati nella giornata del 21 maggio 2024 in occasione dell’operazione “Rail Safe Day”. La Polizia Ferroviaria di Pisa ha arrestato un ragazzo di 27 anni per furto aggravato e danneggiamento ai danni di una macchinetta automatica emettitrice di biglietti al binario 4, mentre gli operatori di Santa Maria Novella hanno arrestato un cittadino rumeno di 51 anni per una revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione.