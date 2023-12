Danneggia la camera. Interviene la polizia

E’ in Italia con permesso di soggiorno per studio l’uomo segnalato dalla polizia per danneggiamento in una struttura ricettiva della parte di Mezzogiorno. Un africano, trentenne, professionista nel suo Paese. I poliziotti hanno ricostruito l’ intera vicenda, verificando che l’ uomo, dopo aver soggiornato per una notte pagando anticipatamente, giovedì mattina non si era presentato al check- out. Quindi il personale della struttura è salito in camera per assicurarsi che la persona stesse bene. Ma la l camera era aperta, la stanza a soqquadro con vari danneggiamenti della mobilia e c’erano parecchie bottiglie di alcolici vuote riverse a terra. Dell’ uomo nessuna traccia, ma nel mentre completavano il sopralluogo i poliziotti si sono insospettiti dai rumori provenienti dalla camera al piano superiore. Era entrato in quest’altra camera per poi distendersi sul letto. dov’è stato trovato in stato confusionale: si è impegnato a risarcire il danno.