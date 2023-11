Pisa: lutto per la scomparsa dell’ex consigliera comunale Daniela Pioli

Pisa, 11 novembre 2023 – Lutto nella politica pisana per la morte, a 76 anni, dell’ex consigliera comunale Daniela Pioli.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, tra i quali quello della senatrice del Pd, Ylenia Zambito: “La scomparsa di Daniela Pioli mi addolora molto, con lei ho percorso un lungo tratto di militanza, anche in Consiglio comunale. Una persona sempre propositiva, competente, di una simpatia contagiosa. E poi tanta, tanta generosità. È stata un'amministratrice di spessore che ha lasciato importanti insegnamenti alle generazioni a seguire, a partire dalla sottoscritta. Riposa in pace, cara Daniela”.

A questo messaggio fa eco quello del consigliere regionale Andrea Pieroni: “Apprendo con dolore della scomparsa di Daniele Pioli, militante e amministratrice capace e disponibile. Mi stringo al dolore della famiglia, in particolare della sorella Laura, che ha ricoperto l'incarico di dirigente della provincia di Pisa quando ne ero presidente", ha detto il consigliere del Partito Democratico”.