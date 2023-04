"Dammi il tuo telefono" Poi gli spacca il naso col cemento e lo morde

Un tentativo violento di rapina nel quartiere della Stazione nel giorno della Liberazione. Vittime due giovani stranieri (regolari e impiegati in aziende del territorio). Gli agenti del Nosu, che si trovavano già nell’area, sono intervenuti in via Mascagni. Qui un 24enne di origini tunisine, pregiudicato, clandestino e senza fissa dimora - la ricostruzione - stava tentando di prendere con la forza il telefono cellulare ai due in fila per fare la spesa davanti a un negozio di alimentari. "Dammi il telefono!", ha intimato il 24enne a uno dei due. Ma il proprietario si è opposto. A quel punto sono partite le minacce, poi, per farsi consegnare l’apparecchio, l’aggressore ha preso un grosso pezzo di cemento e ha rotto il setto nasale al proprietario. L’aggredito ha reagito tentando di bloccare il rapinatore. A quel punto il giovane gli ha morso con violenza la mano lesionandola in modo serio, sottolinea ancora la polizia municipale. Il ragazzo è finito in ospedale, al pronto soccorso, dove i medici hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e lesioni alla mano destra con prognosi di 7 giorni. E’ poi andato al Comando di polizia municipale per sporgere querela. Il 24enne è stato fotosegnalato, denunciato per tentata rapina e lesioni volontarie.

Ma gli agenti hanno eseguito anche altri due interventi in giornata. In mattinata è stato rintracciato, fotosegnalato e denunciato un uomo pregiudicato che il giorno prima si era scagliato contro una donna con forti disagi psicologici e poi aveva minacciato in modo pesnate un agente che aveva soccorso la signora.

E, sempre in zona Stazione, viale Gramsci, dopo i controlli, il personale del Nosu (guidato dal commissario Paolo Migliorini) ha sanzionato per 5000 euro (esercizio abusivo del commercio in area pubblica) un uomo italiano che - l’accusa - stava vendendo senza il permesso vestiti in strada. Si era infatti posizionato sotto i portici di viale Gramsci e proponeva capi di abbigliamento a clienti stranieri, hanno verificasto gli agenti. In quell’area sono molti i passanti, compresi i turisti che arrivano con il treno e si dirigono in centro.

A. C.