D’Allestro a Livorno Il "grazie" dei migranti

"Mi ha ascoltato anche quando era libero dal servizio e lo trovavo a correre". Ibrahima Dieng, presidente dell’Unità migranti di Pisa, ha voluto ringraziare Giovanni D’Allestro, che tra pochi giorni lascerà Pisa, durante un incontro in questura alla presenza del questore Sebastiano Salvo.

Promosso vice questore aggiunto, dal 4 settembre, D’Allestro dirigerà la Digos di Livorno. A Pisa è arrivato nel 2016 quando, dopo il corso da commissario, ha assunto la dirigenza della sezione polfer di Pisa. Nel 2021 è stato assegnato alla questura di Pisa dove ha diretto l’ufficio prevenzione generale e l’ufficio immigrazione.

"E’ stato sempre molto disponibile. La prima volta che lo abbiamo incontrato, eravamo in pieno periodo Covid e c’erano delle restrizioni per limitare i contagi. Potevano entrare nell’ufficio solo due persone per volta. Noi però eravamo in tre: io ero con l’allora presidente dell’Unità migranti, Said – prosegue Ibrahima – e con Paola, della segreteria. Fu lui, allora, a venire fuori e a ricerverci all’aperto per non escludere nessuno. Davvero una persona umana. Lo ringraziamo e gli facciamo gli auguri per il proseguimento della sua carriera con la sperazna che la strada intrapresa con lui prosegua. Il percorso è ancora lungo, ma per esempio adesso i migranti, grazie a lui, dal lunedì al venerdì possono chiedere lo stato delle pratiche sulla richiesta del permesso di soggiorno".

"Questo riconoscimento per il dottor D’Allestro – commenta il nuovo questore che ha appunto incontrato Dieng in questa occasione – ci fa davvero piacere. Gli facciamo gli auguri per il prossimo incarico".