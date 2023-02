Dall’allarme alla partenza in appena 3 minuti Poi, via, in volo verso il mare o la montagna

Come il mitico cavallo alato protagonista di imprese eroiche l’elicottero giallo di Pegaso porta aiuto in tutta la Toscana. Sono tre gli equipaggi dislocati sul territorio regionale e su ognuno di essi salgono sei esperti soccorritori: si tratta di due piloti, un medico, un infermiere, un soccorritore alpino e un addetto al verricello, pronti a partire in pochi minuti, da tre a cinque, dal momento dell’allarme. La velocità è il requisito per garantire il successo dell’operazione: in 15 minuti Pegaso 3, ad esempio, è in grado di coprire la distanza che separa la base di Massa all’Abetone. I soccorritori si alternano in turni di 11 ore, più una pausa di un’ora necessaria per verificare lo stato di tutte le attrezzature e del mezzo di soccorso. In ogni base è presente un elicottero. Pegaso è pronto ad intervenire su vari scenari, dalla montagna alle isole.Tra i servizi più frequenti: gli incidenti stradali e le escursioni finite male. In media ogni turno viene impegnato da una attività di soccorso, ciascuna delle quali ha una durata media di due ore, ma ne possono capitare anche di più "Una volta ho fatto ben quattro interventi in un solo turno" ha raccontato la dottoressa Silvia Pini.