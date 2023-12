Dal libro a teatro "La Principessa Ia" diventa uno spettacolo

Pisa, 7 dicembre 2023 - Il Teatro Rossini in piazza Palmiro Togliatti 4 a Pontasserchio sarà il palcoscenico di un evento speciale il prossimo 7 dicembre alle 18.30: la messa in scena teatrale di "La Principessa Ia e il suo cappello arcobaleno". Un progetto che va ben oltre l'intrattenimento, coinvolgendo il personale sanitario del polo oncologico di Pisa per una causa nobile. L'iniziativa, ideata dalla docente e autrice Sofia Ascani, prende spunto dal suo libro omonimo, un racconto ricco di ironia e speranza che offre una chiave di lettura delicata e educativa sulla malattia. Il racconto, nato dalla penna di Sofia Ascani, nonna e insegnante, è stato presentato per la prima volta alla Biblioteca Comunale SMS di Pisa. Il libro, edito da Pacini Editore, è frutto di un'esperienza personale vissuta da Sofia, che ha affrontato con coraggio un tumore al seno. La storia della Principessa Ia è diventata un veicolo per comunicare la malattia ai più piccoli, affrontando con dolcezza e positività un percorso complesso. Ciò che rende unica questa iniziativa è la partecipazione attiva del personale sanitario dell'ospedale pisano. Gli attori di questa rappresentazione toccante saranno i medici e il personale ospedaliero del reparto di Oncologia, che hanno deciso di mettersi in gioco per sostenere il progetto della Principessa Ia. Un gesto di solidarietà che va oltre il quotidiano impegno nell'ambito della salute, dimostrando una sensibilità e una dedizione fuori dal comune. L'evento avrà luogo al Teatro Rossini, una location prestigiosa che farà da cornice a questa toccante messa in scena. Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Arco, onlus attiva dal 2004 nella promozione della ricerca in oncologia e nell'assistenza ai pazienti oncologici. Una serata che non solo intratterrà il pubblico presente ma contribuirà concretamente a sostenere la lodevole missione della Fondazione. La storia della Principessa Ia e il suo cappello arcobaleno si trasforma così da un intimo racconto familiare a un'esperienza condivisa, coinvolgendo la comunità teatrale e medica nella lotta contro la malattia. L'iniziativa non solo sensibilizza sulla realtà della malattia oncologica, ma trasmette un messaggio di speranza e resilienza. Domani al Teatro Rossini sarà una serata di emozioni, arte e solidarietà, dove la Principessa Ia e il suo cappello arcobaleno diventeranno simbolo di forza e coraggio per tutti. Michele Bufalino