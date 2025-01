Dal calcetto un ecografo per la Pediatria pisana: l’iniziativa solidale targata Aoup

Pisa, 14 gennaio 2025 – Ancora calcio e solidarietà. Dopo la partita del cuore all’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani fra la Nazionale italiana cantanti e la Nazionale Calcio tv scese in campo a novembre per sostenere i progetti per l’infanzia del Movimento Shalom e acquistare un monitor amagnetico per una Rmn dell’Aoup, adesso tocca al calcetto benefico.

Il 13 gennaio è cominciata infatti, alle 20, al circolo sportivo Five to Five di Asciano Pisano (San Giuliano Terme), la seconda edizione del torneo di calcio a 5 fra operatori sanitari di Cisanello e Santa Chiara, patrocinato dall’Aoup e organizzato da Francesco Dattolo e Massimiliano Cacciatore.

Quindici squadre, suddivise per specialità (specializzandi, strutturati, infermieri, oss) si sfideranno in due gironi (A e B) fino a fine febbraio, dopodiché in primavera si terranno quarti, semifinale e finale. Stavolta parte della quota partecipativa al torneo verrà devoluta in beneficenza per contribuire a realizzare uno dei progetti messi a punto da 'Io sto con Chiara', ossia l'acquisto di un ecografo a beneficio dell’ambulatorio integrato di obesità infantile della sezione di Endocrinologia pediatrica dell’Unità operativa di Pediatria.

Nei mesi scorsi, sempre sotto l’ègida del programma di raccolta fondi 'Io sto con Chiara', l’associazione Vega Onlus aveva già donato una sonda ecografica per la valutazione della steatosi epatica. L’obesità infantile è una patologia sempre più in aumento nella popolazione pediatrica ed è correlata all’aumento del rischio cardiovascolare da adulti. Per questo è fondamentale fare diagnosi e prevenzione durante gli anni della crescita. Con questo strumento sarà possibile effettuare uno studio quantitativo dell’obesità intra-addominale mediante le nuove tecnologie dell’IA.

All’inaugurazione del torneo hanno partecipato la direttrice amministrativa dell’Aoup Grazia Valori con la delegazione 'Io Sto con Chiara' composta da Annalisa Vagelli, Simona Gesi e Valeria Marrocco, insieme ai medici Laura Gori, Leonardo Amato e Francesco Dattolo. Nel link sono indicate le squadre e il calendario. Qui invece i dettagli del progetto di raccolta fondi.