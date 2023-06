Dal 24 giugno sarà di nuovo Estate Vecchianese

Vecchiano (Pisa), 20 giugno 23 - Al via da sabato 24 giugno l'Estate Vecchianese 2023. Si comincia sabato 24 alle 21.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano con "Perché Donna, la sfilata per la lotta contro la violenza di genere", a cura della Confraternita Misericordia di Vecchiano. "Perché Donna: ormai siamo alla 10ª edizione di questo “spettacolo”, un momento di aggregazione per i nostri volontari e volontarie: per dare voce e volto a tutte le donne che non hanno il coraggio di denunciare, a tutte le donne che pur avendo avuto questo coraggio oggi non ci sono più morte per mano di quell’amore in cui credevano, ma che in realtà amore non era" spiegano dalla Confraternita Misericordia di Vecchiano. "Mandiamo in passerella donne di tutti giorni, le nostre volontarie, non modelle, ma donne comuni ,a testimoniare e gridare a gran voce “RISPETTO “, il nostro messaggio e’ questo e questo portiamo in piazza ……siamo state amate e odiate,adorate e rinnegate, baciate e uccise,solo “Perché Donna” Il cartellone della manifestazione poi proseguirà con un ricco cartellone di eventi che ci condurrà fino alla fine di settembre. "Nonostante il periodo complesso per le risorse degli enti locali, anch'essi sottoposti al caro materiale e ai rincari delle utenze, abbiamo messo a punto un programma variegato di eventi di intrattenimento, musica e cultura, ulteriormente impreziosito dal Cinema Sotto le Stelle che prenderà il via dal 17 luglio presso il Giardino della Torre Civica, in collaborazione con il Cineclub Arsenale" affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l'Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo. Sponsor ufficiale della manifestazione estiva è Orsini Franco Srl. Il Cinema sotto le Stelle, realizzato con il contributo e la sponsorizzazione di Carrozzeria Officina F.lli Vanni.

M.B.