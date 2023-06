Da Iglesias a Pisa per suggellare il legame tra la Torre e la Sardegna

Pisa, 26 giugno 2023 – Una delegazione del Comune di Iglesias, città della costa sud occidentale della Sardegna, guidata dall’assessore allo sport Vito Spiga ha fatto visita a Pisa in occasione del Gioco del Ponte. È una delle molte iniziative messe in atto nel corso di questi anni tra i due Comuni in virtù del gemellaggio sancito nel 2009. Ad accoglierli, con il tradizionale scambio di doni, l’assessore con delega ai gemellaggi Riccardo Buscemi e il consigliere comunale Lorenzo Vouk.

“È stato un grande piacere ospitare l’assessore Spiga – afferma Buscemi – rinsaldando un rapporto significativo con un Comune ricco di storia e tradizione come Iglesias. Ci siamo incontrati in Sala delle Baleari e ci siamo fatti fotografare con alle spalle l’affresco ‘L’impresa di Sardegna’ a suggellare il legame secolare che unisce Pisa alla Sardegna. Mi fa veramente piacere iniziare il mio mandato incontrando la città gemella di Iglesias che condivide con noi un importante tracciato murario integro e ben conservato, oggetto di studio del nostro caro concittadino professor Marco Tangheroni. Svilupperemo ulteriormente i rapporti tra le nostre città. Sono rimasti impressionati dal Gioco del Ponte e dai due momenti distinti della rievocazione: prima il corteo storico e poi gli avvincenti combattimenti. Il rapporto con i Comuni amici è importante come momento di condivisione ma anche di confronto”.