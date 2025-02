Da Barbaricina alla Saudi Cup

Il purosangue Salah al Din, di stanza nelle scuderie Alfea di via delle Cascine, è stato invitato alla Saudi Cup (Arabia Saudita) dopo le belle prestazioni che il figlio di Time Test ha conseguito a San Rossore dove ha vinto 8 volte in carriera su 26 corse disputate con due successi consecutivi nel premio Rosenberg 2023 e 2024. La Saudi Cup è una corsa di cavalli internazionale che si tiene ogni anno alla fine di febbraio nell’ippodromo King Abdulaziz di Riyadh. È la corsa di cavalli più ricca mai organizzata, con un montepremi di 20 milioni di dollari. È la gara clou della Saudi Cup Night. Michele Italia è l’allenatore di Salah Al Din sin dal suo debutto. Salah Al Din ha conseguito un rating internazionale che gli consente di partecipare per la prima volta nella sua carriera a 6 anni ad una manifestazione di assoluto prestigio. In sella salirà Marco Ghiani che ha già montato con successo Salah Al Din in due occasioni.