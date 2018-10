Pisa, 10 ottobre 2018 - Nasce in Toscana e sarà inaugurato il 13 ottobre a Pisa, nei giorni dell'Internet Festival, il primo centro regionale sulla cybersecurity: una sorta di 'think tank' dove le universita' toscane e il Cnr, sotto l'ombrello della Regione, metteranno in comune le loro esperienze scientifiche e capacita' tecnologiche, i loro laboratori, metodi, strumenti e capitale umano a vantaggio dell'intero sistema toscano, pubblico e privato.

Sara' un luogo di studio ma anche di elaborazione di strategie. Il centro, primo esempio del genere in Italia, trovera' casa nei Vecchi Macelli, l'edificio che a Pisa ospita il 'Museo del calcolo' e il primo calcolatore italiano, la Cep, nato con il contributo del pubblico: un computer che allora occupava un'intera stanza. Ma nei Vecchi Macelli c'e' anche un incubatore di spin-off e startup. Passato e futuro dunque insieme. L'inaugurazione e' fissata per sabato alle 14 con gli interventi, oltre che dell'assessore Vittorio Bugli, del rettore dell'Universita' di Firenze Luigi Dei, dell'Universita' di Pisa Paolo Maria Mancarella, dell'Universita' di Siena Francesco Frati, del direttore della Scuola Imt di Lucca Pietro Pietrini e del direttore Iit-Cnr Domenico Laforenza, ovvero i firmatari del protocollo che ha avviato la creazione del centro regionale. A seguire, alle 15 (nella sala Azzurra della Scuola Normale), si terra' l'incontro dal titolo 'Cybersecurity come bene comune' dove si parlera' di quello che istituzioni pubbliche, imprese e mondo della ricerca insieme possono fare a tutela di cittadini e aziende.

l centro toscano, che dovra' difendere pubblica amministrazione e pmi scandagliando la rete e sensibilizzandone i fruitori, sara' il frutto di un lavoro di squadra dove i singoli gruppi di ricerca non perderanno la loro individualita' ma metteranno in comune le loro competenze creando un valore aggiunto. L'idea ha trovato le prime gambe in un protocollo firmato a febbraio 2018, siglato da Regione, che ne e' stata la promotrice, Universita' di Firenze, Pisa e Siena, Cnr e Imt di Lucca. Dopo otto mesi e' realta', con la Regione pronta a garantire 500 mila euro l'anno per la fase di avvio.