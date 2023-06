Custom Party Ecco il riuso da indossare

Insegnare e, al tempo stesso, promuovere l’upcycling. In poche parole, il riutilizzo creativo degli oggetti per creare un prodotto di maggiore qualità, senza sprechi. Arriva a Pisa il ‘Custom Party’, evento giunto alla terza edizione, con l’obiettivo di promuovere il recupero creativo di capi di abbigliamento che hanno piccoli segni d’usura o che sono danneggiati. L’appuntamento è questo pomeriggio alle 17 da Vlab Vintage (Corso Italia, 89). Lo store del vintage ospiterà tre artigiane del riuso toscane trasformandosi così in una sorta di piccolo laboratorio di scambio di idee, insegnamenti e consigli su questo metodo sostenibile e amico dell’ambiente e a contrasto della della cosiddetta "sindrome usa e getta". "Avere delle ospiti che provengono da altre zone della Toscana fa riflettere su quanto il tema del riciclo sia ormai esteso in modo capillare e come sia in grado di unire le persone in una comunità solidale nonostante le distanze. Il Custom party sarà una grande opportunità per stare insieme ma anche per aprire un dialogo, confronto e scambio di idee per stimolare la fantasia e le abilità di ciascuno di noi". Per l’occasione sarà anche inaugurata una mostra fotografica a cura di Imago Pisa. "Una selezione di fotografie di paesaggi urbani (tra cui anche qualche scorcio di Pisa) sviluppate in camera oscura e che saranno disponibili all’acquisto - spiega la titolare Lara Alberti -. L’evento sarà accompagnato da un live dj set". "Abbiamo deciso di promuovere questo evento a ridosso della Festa della Repubblica e dell’inizio del Giugno Pisano - racconta Alberti - sia per dare un nostro contributo alla città sia per continuare a sensibilizzare la cittadinanza al riciclo e alla valorizzazione delle manifatture artigianali".

Ilaria Vallerini