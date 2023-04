La semplicità ingannata di Cuscunà al Teatro Nuovo

Pisa, 4 aprile 2023 - Nel Cinquecento un gruppo di giovani monache, le Clarisse di Udine, trasformò il convento in uno spazio di contestazione, sfidando i dogmi della società e rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura patriarcale. Sabato 8 aprile alle 21.30, le lancette del Teatro Nuovo di Pisa torneranno metaforicamente indietro nel tempo per raccontare questa storia di Resistenza femminile con lo spettacolo “La semplicità ingannata” di e con Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale e vincitrice del Premio Hystrio – Altre Muse 2019 (co-produzione Centrale Fies, Operastate Festival Veneto; progetto realizzato in collaborazione con Antitesi Teatro Circo).

La satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne è liberamente ispirata alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse del Santa Chiara di Udine, le quali attuarono una forma di resistenza all'utilizzo delle vocazioni religiose a fini economici davvero unica nel suo genere. Infatti, in tempi di crisi economica e di inflazione delle doti, le figlie in sovrannumero erano destinate alla monacazione forzata. Queste donne trasformarono il convento in uno spazio di contestazione, di libertà di pensiero, di dissacrazione dei dogmi religiosi e della cultura maschile con un fervore culturale impensabile per l'universo femminile dell'epoca. L'Inquisizione cercò con forza di ristabilire un ferreo controllo, ma le monache riuscirono a resistere per anni facendosi beffe del potere maschile e creando una sorprendente micro-società tutta al femminile, in un tempo in cui le donne erano escluse da ogni aspetto politico ed economico della vita. Biglietti: Intero 18 euro; ridotto convenzionati 15 euro; studenti 12 euro

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-semplicita-ingannata-pisa

Orari botteghino teatro: martedì, mercoledì, giovedì 16-19 oppure da un’ora dall’inizio dello spettacolo Info: 392.3233535; [email protected]