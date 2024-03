Curvino, lunedì i lavori. Superati tutti gli ostacoli: "Soluzione a tempo record"

Il primo aprile contro il Palermo si potrà fare il tifo per i nerazzurri anche dal Curvino. Ieri infatti è arrivato anche il via libera dalla commissione prefettizia al progetto del Comune per riaprire il settore chiuso da 2016 permettendo di guadagnare altri 500 posti in Curva Nord. "Sono soddisfatto che sia arrivato il parere positivo - ha detto il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaelle Latrofa - perché ritengo che siano riusciti a trovare una soluzione in tempi record fornendo una risposta a tanti tifosi". Con i lavori programmati, si riacquisteranno 500 posti nel settore più caldo del tifo nerazzurro, pur mantenendo la capienza totale dello stadio appena sotto i 10 mila spettatori, condizione necessaria per non rientrare in un quadro normativo più complesso.

L’intervento costerà 92 mila euro e prevede di effettuare rinforzi strutturali in acciaio sotto il "Curvino" ma anche opere elettriche ed edili complementari e la posa dei nuovi seggiolini nella parte oggi sprovvista. Entro questa settimana saranno affidati i lavori che partiranno da lunedì prossimo con l’obiettivo di completarli in tempo utile a riaprire il settore già in occasione del match contro il Palermo. "Desidero ringraziare a nome dell’amministrazione comunale - ha concluso Latrofa - la prefettura, i vigili del fuoco e il Genio civile per l’estrema collaborazione che hanno prestato in questa delicata vicenda". Da oggi scatta quindi una corsa contro il tempo per fare presto e bene: ma l’aumento della capienza ora è davvero a un passo perché con il via libera al progetto, l’impegno di spesa già deliberato e l’affidamento dei lavori nei prossimi giorni la possibilità di riuscire a completare l’intervento in poche settimane è davvero possibile. Il Pisa, dunque, per il finale di campionato potrà avere a disposizione il suo stadio al massimo della capienza oggi possibile.

Gab. Mas.