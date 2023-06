Cure palliative pediatriche Pisa tappa della solidarietà per il primo Giro d’Italia

Prima tappa pisana per il Giro delle Cure Palliative Pediatriche, un evento promosso dalla Fondazione Maruzza. "0-2-4 Ruote nel Parco" è questo il titolo dell’iniziativa pisana che attraverserà il Parco di San Rossore il 18 giugno, organizzata dall’associazione Respirando in collaborazione con la sezione Fiab. L’evento ha un unico obiettivo: promuovere la conoscenza delle cure palliative pediatriche (Cpp) e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sul tema, al fine di renderle operative in tutte le regioni. Il percorso è inclusivo e pertanto percorribile a piedi, in bici e in carrozzina (0-2-4 Ruote) e sarà allietato dalla presenza dei Clown Dottori di Chez nous le Cirque, i Cosplay dei cartoni animati de I Cavalieri del Sorriso, gli attori dell’Associazione Viva Voce e i cani da Pet-Therapy e Allerta Medica dell’Associazione Ananda Guna K9. La partenza sarà alle 9 in piazza dell’Arcivescovado, a seguire alle 9.30 ci sarà l’iscrizione dei partecipanti alla tappa pisana allo stand posto in via del Gombo (San Rossore) con consegna dei gadget dell’evento e illustrazione de "i falsi miti riguardanti le Cpp" con l’intervento del professore Renato Cutrera (direttore dell’U.O. di Pneumologia e fibrosi cistica dell’ospedale Bambino Gesù e segretario del GdS delle Cure Palliative Pediatriche della SIP), della neuropsichiatra infantile Guja Astrea, del pediatra Matteo Botti e di altri ospiti. Alle 10 inizio della passeggiata fino al sentiero "Sabrina Bulleri" dove sarà offerta una piccola merenda; alle 12 termine dell’evento con pranzo al sacco nell’area picnic.

"Il nostro ruolo oggi è quello di sensibilizzare i cittadini su un tema che fortunatamente non riguarda tutti ma che deve toccare tutti - commenta il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi -. Quello che mi piace è l’approccio con il sorriso, l’approccio con i clown, con la pet therapy, con i cosplay, a noi il compito di metterci a disposizione e tendervi una mano per quello che possiamo fare". L’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno si dice "emozionata di poter iniziare il mio nuovo percorso a fianco di questa bellissima e lodevole iniziativa". "Sentiamo spesso parlare di cure palliative ma che cosa sono in pediatria? Il loro scopo - conclude la presidente di Respirando, Francesca Baldo - è quello di sostenere e favorire una buona qualità di vita per il piccolo paziente e per la sua famiglia. Abbiamo deciso di partecipare sia perché i bambini da noi assistiti sono elegibili di queste cure sia perché riteniamo importante sensibilizzare la popolazione a questo tema spesso frainteso".

Ilaria Vallerini