Cuoco, aiuto cuoco pizzaioli e lavapiatti

PI- 216205: Si ricerca aiuto cuoco/a con esperienza e conoscenza della cucina indiana per part time 25 ore. Offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del DPCM 27 settembre 2023 (“Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”).

PI-216207: Si ricerca cuoco/a pizzaiolo con esperienza per part time 25 ore. Offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del DPCM 27 settembre 2023 (“Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”). Lavoro a tempo indeterminato, con sede a Pisa.

PI-216208: due posti disponibili come Si ricerca lavapiatti con esperienza per part time 25 ore. Offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del DPCM 27 settembre 2023 (“Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”). Conoscenza della lingua italiana, disponibile alle trasferte.