Cultura, l’affondo di Auletta: "Pisa Crea, una scatola vuota. Una politica fallimentare"

"Pisa Crea, la nuova società municipalizzata in via di costituzione che avrà compiti di ‘governance per valorizzare, sviluppare e promuovere eventi culturali di richiamo nazionale e internazionale’, è una scatola vuota, da finanziare con denari pubblici e con i proventi della tassa di soggiorno, che è stata illustrata con estrema vaghezza nel documento che elenca le linee strategiche di mandato". Lo denuncia il capogruppo di Diritti in comune (Una città in comune e Unione popolare), Ciccio Auletta, secondo il quale "la giunta Conti intende esternalizzare le funzioni che sono proprie degli assessorati alla cultura e al turismo, ammettendo in questo modo anche che questi non sono assolutamente in grado di dettare una linea di governo efficace e si persevera quindi in questa politica che attraverso le esternalizzazioniprivatizzazioni ha smantellato e snaturato la funzione dell’istituzione Comune, che è tale se è al servizio della cittadinanza".

Inoltre, Auletta ritiene che questa scelta "si ripercuote sui dipendenti comunali vanificando un patrimonio di competenze e professionalità che si è costituito nel corso degli anni, scegliendo invece di spendere ulteriori risorse pubbliche per rimediare alla totale mancanza di idee, unita a una grave incapacità organizzativa e gestionale che danneggia l’intera comunità". Infine, il capogruppo della sinistra radicale rivendica la scelta con la quale si è presentato alle scorse elezioni, ovvero "mettere la cultura al centro delle politiche dell’amministrazione comunale, attivando una molteplicità di interazioni, connessioni e pratiche tenendo conto dell’eterogeneità di istanze e bisogni".