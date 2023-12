Cultura: il 20 dicembre al Teatro Verdi torna in scena il Pisa Gospel Festival

Pisa, 13 dicembre 2023. Il Pisa Gospel Festival torna in scena il 20 dicembre (ore 21.00) al Teatro Verdi. L’undicesima edizione vedrà sul palco, oltre ai “Voices of Heaven”, ospiti di rilievo internazionale come Deborah Moncrief e i Millennium Gospel Singers. Lo spettacolo è organizzato e promosso dall'associazione di promozione sociale “Voices of Heaven Gospel Choir” e unisce le note della musica gospel e spiritual a un nobile scopo benefico. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto all'Associazione CUAMM - Medici con l'Africa, impegnata a migliorare le condizioni di salute nei contesti più bisognosi del continente africano. «Un connubio nobile tra cultura musicale e impegno sociale – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini. Il genere musicale del gospel, pur avendo origini lontane, è ormai entrato a far parte del nostro panorama musicale e, in particolare nel periodo natalizio, la nostra tradizione si “colora” dei suoni della musica gospel e spiritual. Il contenuto religioso di questi canti, il loro essere simbolo di spiritualità e di speranza si addicono particolarmente al Natale. Come al Natale si addice la finalità filantropica dell’iniziativa: il sostegno alle cure attraverso la costruzione di presidi sanitari nei paesi africani, la formazione del personale e la diffusione della cultura della prevenzione sono tre pilastri per la vera solidarietà. Il Comune di Pisa ringrazia l’associazione Voices of Heaven Gospel Choir per lo spettacolo al teatro Verdi e auspica che i progetti dell’associazione CUAMM possano trovare una spinta importante dal ricavato dell’iniziativa nella nostra città». Biglietti in vendita su https://www.vivaticket.com/it/ticket/pisa-gospel-festival-singing-love-togheter/225324?culture=it-it, al numero 050941188 e presso il botteghino del teatro Verdi. Ulteriori informazioni sulle associazioni ai siti https://mediciconlafrica.org e https://voicesofheaven.it. Associazione CUAMM - Medici con l'Africa. Impegnata da oltre settant'anni in progetti di sviluppo sanitario in Africa, attraverso la formazione di personale medico, la costruzione di strutture sanitarie e l'implementazione di programmi di prevenzione, CUAMM lavora per migliorare l'accesso alle cure mediche nelle comunità più vulnerabili. Due, essenzialmente gli obiettivi dell’associazione: il miglioramento dello stato di salute delle popolazioni africane, nella convinzione che la salute non sia un bene di consumo ma un diritto umano universale, e la promozione di un atteggiamento positivo e solidale nei confronti dell’Africa, attraverso la fortificazione di interesse, speranza e impegno per il futuro del continente nelle istituzioni e nell’opinione pubblica.

M.B.