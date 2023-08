CULTURA E MONUMENTI

La Scuola Superiore Sant’Anna ha attivato collaborazioni con l’Opera della Primaziale Pisana, per visitare il complesso architettonico e museale del Duomo; con Palazzo Blu, centro di esposizioni temporanee e attività culturali gestito dalla Fondazione Pisa, per visitare le mostre in corso; con il Comune di Pisa e la per camminare sulle che cingono il centro della città.