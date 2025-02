"Culle per la vita?. Occorre una legge"

"A Pisa, come altrove, stanno nascendo iniziative per raccogliere fondi per le ‘culle per la vita’, promosse da associazioni antiabortiste. La tragedia del neonato morto a Bari dimostra che l’unica strada sicura e laica è potenziare il servizio di parto in anonimato nelle strutture ospedaliere". Lo afferma Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra Italiana chiedendosi "perché queste culle sono collocate in parrocchie e luoghi non idonei, invece che in ospedali pubblici?" e osservando che "in Italia non esiste una legge che regolamenti il loro funzionamento, mentre i dati di culleperlavita.it rivelano che 35 delle 61 culle si trovano in spazi non sanitari, come parrocchie e ospizi diventando strumenti di propaganda ideologica dei pro-life". Da qui la richiesta di Piu "di varare una legge chiara che regolamenti questi dispositivi, permettendo la loro presenza solo in presidi sanitari pubblici, nel rispetto della laicità dello Stato".