Cucina A fuoco la casa Intossicata

L’ora di pranzo e i fornelli accesi. A un certo punto, la sua casa è andata a fuoco. Emergenza in via Vivaldi Ugolino a Marina sabato dopo le 13 per una nonnina che stava cucinando per prepararsi il pasto che avrebbe consumato di lì a poco, hanno ricostruito i pompieri. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per aver respirato un po’ di fumo.

Sul posto, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il palazzo.

L’anziana è stata portata al Pronto soccorso, data l’età e per accertamenti: è rimasta intossicata. I vigili del fuoco sono rimasti per le operazioni di routine.