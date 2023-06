Croce lignea del 1600, Duelli giudiziari a Fauglia non sono finiti

Duelli e carte bollate non sono finite. Al centro una croce lignea custodita nel caveau della Banca Centrale di San Marino, la cui fattura risale probabilmente al 1600 o al 1700 ma non è opera del grande Michelangelo. Per questo il manufatto, rinvenuto in Libano più di mezzo secolo fa, ha fatto parlare di sé a lungo. E, anzi, proprio per l’attribuzione al grande scultore è stato al centro di lunghe e controverse storie di giudiziaria. Che non sono finite, anche se è stato stabilito che vale tra i 5mila e i 10mila euro. Il bene della cui confisca si discute, secondo l’originale impostazione accusatoria, sarebbe stato fatto uscire illegalmente dal territorio dello Stato nell’anno 2009. Una vicenda che vede coinvolto un faugliese: Giorgio Hugo Balestrieri, ex ufficiale della Marina militare insieme ad Angelo Boccardelli, che l’opera l’aveva ricevuta dal conte Giacomo Maria Ugolini. Balestrieri, socio in affari di Ugolini, era cointestatario del bene. Una vicenda in cui si sono intrecciate inchieste e intrighi internazionali. Fu Boccardelli a portarlo in una cassetta di sicurezza, tra fughe e misteri. L’opera sarebbe stata portata a San Marino quando i due – assistiti dall’avvocato Ciabattoni – ebbero il sentore di essere minacciati da un gruppo di calabresi. Anni dopo, però, quando stava per concretizzarsi il sogno di riprendere in mano la statuetta, il giudice ne dispose la confisca in nome del valore e dell’interesse dello Stato. Poi il caso, – all’esito delle perizie – si è sgonfiato. Il gip di Rimini, nel procedimento a carico di entrambi aveva concluso con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, rigettando la richiesta del pm di confisca con restituzione della scultura a Boccardelli. Il ministero dei beni culturali ha impugnato quella decisione riportando il caso davanti agli ermellini che, con una articolata disamina, hanno rinviato per nuovo esame al tribunale di Rimini davanti ad altro giudice.

C. B.