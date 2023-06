Croce Azzurra Litorale Pronti al taglio del nastro

La Croce Azzurra Litorale Pisano, nata dopo la traumatica chiusura della storica Palp, può finalmente inaugurare il suo primo quartier generale. Terminati i lavori di ripristino e allestimento, il prossimo mercoledì alle 16 la Calp aprirà infatti la sede operativa di Tirrenia, in via degli Ontani 26, spazio reperito sul mercato privato e che verrà utilizzato per attività di servizi alimentari e attività sociali rivolte alle famiglie e alle persone indigenti presenti sul territorio (le stesse che per anni sono state svolte dalla Palp nei locali adiacenti alla sede sul lungomare e che si sono interrotte dopo il crac). Nei giorni successivi entrerà poi in funzione la nuova sede sociale all’interno del distretto socio-aanitario di Marina di Pisa. Locali, questi messi a disposizione dalla Asl grazie al ruolo attivo svolto dalla Società della Salute della Zona Pisana che fin dall’inizio si è impegnata per risolvere i problemi legati al fallimento Palp e per non lasciare il litorale ‘scoperto’. La sede marinese verrà utilizzata per attività sociali e sanitarie. Al momento di inaugurazione parteciperanno le autorità istituzionali locali e le altre organizzazioni di colontariato che in questi mesi hanno supportato e aiutato la nascita della Calp. Durante la festa di apertura della sede operativa di Tirrenia, alla quale sono state invitate la Caritas diocesana e la sezione soci Coop di Pisa, il consiglio direttivo Calp farà anche il punto su quanto finora fatto e sui prossimi passi che caratterizzeranno l’attività al servizio dedicato al litorale. Non solo. Proprio per presentare alla popolazione le attività e i programmi della Calp sono previste anche due assemblee pubbliche aperte a soci e non soci che si terranno al circolo Il Fortino a Marina di Pisa venerdì 23 alle ore 21 e nella sala parrocchiale della Chiesa di Tirrenia martedì 27, sempre alle 21.

Infine, in parallelo con l’acquisizione di uma serie di mezzi di trasporto sociale e sanitario ordinario, è in fase di svolgimento la fondamentale campagna di reclutamento dei volontari, figure indispensabili per coprire le necessità del litorale e far entrare l’associazione definitivamente a regime. Tutte le informazioni (moduli compresi) sono disponibili sul sito web della Croce Azzurra oppure scrivendo all’indirizzo [email protected]

Francesca Bianchi