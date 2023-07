Croce Azzurra Litorale Consegnate le stanze della sede operativa "Un lavoro di squadra"

di Enrico Mattia Del Punta

LITORALE

Consegnate ieri mattina dall’Asl Zona Pisana le due stanze che costituiranno la sede, e gli spazi esterni da destinare ai mezzi della Croce azzurra del litorale pisano. Un altro piccolo passo per la neonata associazione, un grande passo per la comunità del litorale che dopo la chiusura della Palp, aveva perso un importante servizio sul territorio. Le due stanze si trovano all’interno del presidio sanitario di Marina di Pisa, nei prossimi giorni, verranno arredate in modo da poter ricevere le persone che si vorranno rivolgere alla Calp, e appena pronte verranno aperte e inaugurate.

"Un importante risultato che consente a questa nuova realtà di iniziare la loro attività – commenta a margine della consegna delle chiavi, il presidente della Società della Salute, Sergio Di Maio -. Il tutto è stato reso possibile solo grazie al lavoro di squadra con la direttrice della Società della Salute, Sabina Ghilli, e le dottoresse Elena Ciampa e Chiara Bigongiali dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest". Esulta dunque il presidente della Croce Azzurra, Paolo Malacarne, che però ci tiene a ricordare quanto il percorso sia ancora lungo: "In questi giorni andremo a ritirare due mezzi, un’ambulanza e un pulmino per disabili, regalati da un imprenditore locale che gli ha acquistati all’asta dei vecchi mezzi della Palp – spiega l’ex primario -. Avremo anche in prestito dall’Anpas un doblò attrezzato sempre per il trasporto disabili. Ma il percorso è lungo, dovremo chiedere l’accreditamento regionale".

Le previsioni di Malacarne indicano metà ottobre come il periodo in cui i mezzi saranno operativi, altra storia invece per il trasporto di urgenza. "Per poter fare il 118, è centrale la questione sede – spiega Malacarne-. Per quel tipo di servizi e per ottenere l’accreditamento serve infatti un luogo con particolari caratteristiche, che noi ad ora individuiamo solo in quella che era la vecchia sede Palp, ora di proprietà del Comune di Pisa". Anche qui Malacarne parla di tempi lunghi, "almeno un anno". La vecchia sede di via della Repubblica Pisana, infatti "dovrà essere rimessa a norma". Un incontro con il sindaco di Pisa, Michele Conti è previsto per il prossimo 21 luglio dove spiega sempre Malacarne: "Lo informeremo di quanto fatto fin ora e poi illustreremo quali sono i nostri bisogni, in primis il dilemma della sede".

Intanto però le due stanze date in comodato d’uso gratuito all’associazione saranno fin da subito attive. "Non saranno però dei semplici sportelli informativi – racconta Malacarne -. Nel gergo si chiama ‘presa in carico’, un vero e proprio accompagnamento dall’inizio alla fine per i cittadini. L’obiettivo è di integrare i servizi sociali che già ci sono, con un intermediario che va a colmare il solco che c’è tra richiesta e offerta".