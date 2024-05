Cristiano Scarpellini è il nuovo presidente

Eletto il nuovo presidente di Confcommercio Marina di Pisa. Si sono tenute le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Confcommercio Marina di Pisa, che ha visto eleggere nella carica di presidente Cristiano Scarpellini, titolare del Bagno Marco Polo, già vicepresidente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa. "Ripartiamo - sono le parole del neo eletto presidente -, con un gruppo strutturato, con voglia di fare ed entusiasmo, provando a lasciarci alle spalle un’annata catastrofica a causa delle drammatiche mareggiate". Ecco i componenti del direttivo. Presidente: Cristiano Scarpellini (Bagno Marco Polo); Consiglieri: Michele Bartoli (Edicola Bartoli Michele), Teresa Basilei (Baccano On The Beach), Simone Landi (La Nuova Marina), Virginia Pecori (Gelateria Orso Bianco), Maurizio Pieroni (Bar Il Faro), Franco Sagliocco (Enoteca Portofranco), Elena Valtriani (Bagno - Ristorante Il Grecale).