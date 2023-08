Cri e Comune, è gioco di squadra "Più servizi a persone fragili E trenta accessi al litorale"

Prende il largo il progetto ‘Polis’ (Percorsi di Orientamento, Lavoro, Inclusione e Supporto), nato dalla collaborazione tra Comune di Cascina e Croce Rossa comitato di San Frediano a Settimo per erogare servizi gratuiti a persone fragili o in difficoltà economiche residenti nel comune. "La Croce Rossa di San Frediano a Settimo – spiega il presidente Antonio Santoro – ha aderito a un progetto della Croce Rossa di Pisa, finanziato con fondi regionali rivolto a persone fragili o in difficoltà economiche. Ci occuperemo del trasporto andata e ritorno allo stabilimento balneare della Cri di Marina di Pisa, che offre l’ingresso allo stabilimento, un ombrellone, 2 sdraio e un pasto completo. Potremo trasportare una sola carrozzina a viaggio e 5 persone". Il servizio sarà attivo fino al 15 settembre, prevede 36 accessi (le persone sono già state individuate dal centro sociale “Il Giardino”) e verrà erogato dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni festivi. "Siamo soddisfatti della collaborazione con la Croce Rossa di San Frediano a Settimo – sottolinea Giulia Guainai, assessore al sociale –: l’attività progettuale portata avanti e sostenuta dall’amministrazione comunale ha un’importante ricaduta sulla comunità e lo vediamo con i due progetti attivati in questi mesi che si vanno a sommare all’ordinaria attività che vede già una presenza costante sul territorio". L’altro progetto che l’amministrazione comunale e il Comitato di San Frediano a Settimo della Croce Rossa portano avanti è infatti rivolto a persone fragili che abbiano necessità di essere accompagnate a fare la spesa, pagare le bollette o visitare un parente.

Il Comitato, con il contributo del Comune, ha attivato un servizio sociale a sostegno delle persone che devono recarsi in banca, farmacia, centri sociali, ufficio postale, visita ai parenti, supermercato, ritiro di impegnative mediche. Il servizio è svolto dai volontari della Croce Rossa il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3346424761, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.