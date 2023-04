Cresce la domanda di lavoro In provincia 3.380 assunzioni E tra aprile-giugno quota 11.230

Sono quasi 10 mila i lavoratori richiesti dalle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa (oltre 3300 assunzioni) ad aprile 2023, +38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e diventano quasi 34mila nel trimestre aprile-giugno (+26% rispetto allo stesso trimestre del 2022). Un’assunzione su tre riguarda le attività di ristorazione, ma, in provincia di Pisa si assumono anche operai specializzati per il conciario. Lo rivela il Sistema informativo Excelsior, l’indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal ed elaborata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Isr, istituto Studi e Ricerche.

"I dati di aprile - commenta il presidente dell’ente camerale, Valter Tamburini - segnalano ancora un crescita della domanda di lavoro con valori decisamente migliori rispetto allo stesso mese dell’;anno scorso e nonostante la prevedibile frenata delle costruzioni legata all’esaurirsi degli incentivi sulle ristrutturazioni. Un dato tanto più incoraggiante se proiettato nel trimestre aprile-giugno con un incremento a doppia cifra per il turismo". Le imprese pisane con dipendenti prevedono di assumere ad aprile 3.380 persone (+34% rispetto ad aprile 2022) e in crescita anche rispetto a marzo. Le richieste di assunzioni nel trimestre aprile-giugno dovrebbero arrivare a quota 11.230, un valore in aumento di quasi 2 mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+21%): si tratta soprattutto di contratti a termine (nel 76% dei casi), ma anche di assunzioni a tempo indeterminato (il 17%) e di apprendistato (il 7%). L’industria ad aprile registra un aumento delle richieste di assunzioni (+12%) grazie al traino della componente manifatturiero-public utilities (+17%), a fronte di un calo nelle costruzioni (-6%). Boom di posti nei servizi (+47%), con il turismo a trainare tutto il comparto (+77%): seguono i servizi alle imprese,(+48%), il commercio (+26%), e i servizi alle persone (+20%). Tra impiegati, professioni commerciali e servizi sono previste 680 entrate per gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, seguono gli addetti alle vendite (240 unità). In crescita anche operai specializzati e conduttori di impianti e macchine. Nel trimestre aprile-giugno crescono le richieste per turismo (+47%) e servizi alle imprese (+28%). Tra le figure più richieste, nel trimestre, ci sono le professioni commerciali e nei servizi. In particolare, addetti nelle attività di ristorazione, commessi, addetti alla segreteria, agli affari generali, all’accoglienza e all’informazione della clientela.

Gab. Mas.