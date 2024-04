Cosa fare per contrastare questi dati allarmanti?

L’aria che respiriamo, ad oggi, è composta dal 78,9% di Azoto, il 20,9% di Ossigeno e lo 0,2% di Anidride Carbonica, Gas Nobili ed Idrogeno. Le polveri nelle città sono costituite dall’eccessivo utilizzo del riscaldamento civile e domestico, dal traffico veicolare e dalle attività industriali nelle aree suburbane e rurali. Il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni in grado di alterare il clima. La mobilità sostenibile, cioè il modo di muoversi legato indissolubilmente al concetto di sostenibilità territoriale, ci spinge verso la riduzione dei rischi di inquinamento e consente il risparmio energetico. Ciò che noi possiamo fare concretamente, per raggiungere un buon livello di risparmio energetico, è sicuramente spegnere sempre la luce quando usciamo da una stanza; usare l’acqua in maniera responsabile, chiudendo sempre il rubinetto quando non ci serve; staccare le spine dalle prese quando non stiamo adoperando quei determinati dispositivi elettronici. Per effettuare un viaggio in auto con degli amici, un’idea saggia è rappresentata dal car pooling. Invece, nel caso in cui si è obbligati a muoversi da soli, si può pensare al car scharing, in questo modo si darà la possibilità anche ad altre persone che hanno bisogno di andare nella stessa direzione, di condividere la stessa auto e limitare la circolazione di troppe automobili lungo tutto il territorio nazionale. Il futuro dei trasporti pubblici e privati è ormai proiettato verso veicoli elettrici o ibridi.