Cortesia: rivoluzione anche a Pisa

di Antonia Casini

Grazie, prego, per favore. Ancora: "Buongiorno e buonanotte". Non sono solo parole e non è buonismo, ma rispetto verso chi abbiamo davanti, al telefono, al pc. Essere gentili non significa "farsi mettere i piedi in testa", ma sforzarsi di capire che non ci siamo solo noi al mondo e che sarebbe triste se così fosse. La strada è lunga, perché sono anni che premiamo chi urla più forte, chi la spara più grossa; è difficile perché parliamo sempre più dei nostri diritti e quasi mai dei doveri, un ritorno al passato dove l’educazione era un valore. E’ l’unica via da percorrere per distinguersi. E Pisa potrebbe farsi notare tra tante altre città. Allora, buona rivoluzione gentile a tutti!